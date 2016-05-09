Тамбов, 9 мая, 2016, 17:24 — ИА Регнум. В шествии «Бессмертного полка» в Тамбове приняли участие более двадцати тысяч человек. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на организаторов акции, в строю шли как молодые люди, так и пенсионеры, чьи родители участвовали в Великой Отечественной войне.

Тамбовское региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»

Колонны «Бессмертного полка» прошли от библиотеки имени Пушкина на Интернациональной улице по Советской улице. Закончилось шествие на площади около ледового дворца спорта «Кристалл». Там тамбовчане смогли стать участниками массового исполнения песни «День Победы».

«Участники акции кричали слова благодарности своим предкам, пели песни «День Победы», «Катюша», также во время движения колонн все участники скандировали троекратное «Ура», — рассказали организаторы акции.

Ранее в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель регионального штаба регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» в Тамбовской области Дмитрий Свиридов рассказал, что центр регистрации участников работал в сложных условиях — в день поступали сотни звонков от желающих принять участие.

«В шествии просматривается некая преемственность поколений. Это одна из главных целей акции. Мы видим живой пример, когда в строю идут и люди пожилого возраста, и студенты, школьники», — заявил тогда Дмитрий Свиридов.

ИА REGNUM отмечает, что также в Тамбове в рамках празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли театрализованное представление «Вальс Победы» на площади Ленина, военный парад, торжественный митинг, а также ряд других акций, которые напомнили горожанам о подвиге участников Великой Отечественной войны.