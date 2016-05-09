Москва, 9 мая, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Жаркая погода, которая установилась в Москве 9 мая, не помешала местным жителям принять участие в акции «Бессмертный полк». Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM 9 мая. Вечно Молодые

«Я уже не первый раз хожу на «Бессмертный полк», это стало уже такой мощной объединяющей традицией, — отметил градоначальник. — Это действительно вызывает чувство подъема, чувство единения. Замечательная акция, я благодарен москвичам, которые пришли».

При этом мэр Москвы добавил, что в Москву приехали люди со всех уголков России.

«Такое мощное чувство единения чувствуется, когда идешь в рядах «Бессмертного полка», — говорит Собянин. — Единение, наверное, основано на том, что мы все гордимся своими родными и близкими, которые воевали на фронте».

«Бессмертный полк» — акция, проходящая в России и некоторых других странах 9 мая. Участники проходят по улицам городов, держа в руках транспаранты с фотопортретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

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