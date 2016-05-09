Владикавказ, 9 мая, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Площадь Штыба во Владикавказе стала местом сбора участников акции «Бессмертный полк». Как сообщает 9 мая корреспондент ИА REGNUM, сюда пришли с портретами своих родственников тысячи жителей Северной Осетии, чтобы отдать дань памяти павшим на фронтах защитникам страны и умершим ветеранам Великой Отечественной войны.

Мурат Габараев Шествие «Бессмертный полк» во Владикавказе

Многотысячная колонна, сформированная Центром военно-патриотического воспитания молодежи с портретами трех генералов-осетин, дважды героя Советского Союза Иссы Плиева, Героев Советского Союза Георгия Хетагурова Хаджи-Умара Мамсурова начала путь с площади Штыба и прошла до проспекта Мира. В составе полка, неся в руках фотографии, шли дети, внуки и правнуки солдат минувшей войны. Во время продвижения колонны по проспекту, самолетом с воздуха были разбросаны символические письма — треугольники. Заявки на участие в шествии подали более восьми тысяч жителей Северной Осетии. Однако «Бессмертный полк», по словам организаторов акции, собрал намного больше людей.

«Мой дед красноармеец Полка Царахов был призван в действующую армию в 1941 году. От него пришло только одно письмо, в котором он просил мою бабушку беречь детей. Обещал вернуться домой с победой, но вскоре получили похоронку. Моему отцу в то время было десять лет и все заботы о младшем брате и сестрах легли на его плечи. Вместе с матерью работал на полях колхоза, чтобы прокормить семью. До сих пор мы точно не знаем, где похоронен дед, но память о нем жива в сердцах его внуков и правнуков. Участвую в акции «Бессмертный полк» вместе с дочерью Викой. Пронесем портрет деда по главной площади республики. 9 мая для нас великий праздник», — сказала корреспонденту ИА REGNUM участница акции Индира Царахова.

Напомним, что в Северной Осетии ежегодная всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» проходит второй раз. Она проводится с целью сохранения в каждой семье памяти о павших на фронтах солдатах и умерших ветеранов Великой Отечественной войны. В 2015 году в шествии приняли участие 3500 человек.

Отметим, что праздничные мероприятия в Северной Осетии продолжаются и завершатся грандиозным салютом в городе Владикавказе. Артиллерийские подразделения Южного военного округа в 22.00 произведут залпы из 76-мм орудий ЗИС-3 и специальных салютных установок. Безопасность участников торжеств обеспечивают в городах и селах РСО-Алания более двух тысяч сотрудников полиции.