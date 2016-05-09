Липецк, 9 мая, 2016, 17:11 — ИА Регнум. В Липецке во Всероссийской гражданской акции «Бессмертный полк» приняли участие более тридцати тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Сергей Белых

Проспект Победы на время проведения акции был перекрыт от кинотеатра «Спутник» до улицы Механизаторов. Маршрут шествия прошел от площади Победы по улице Советской к площади Петра Великого. На площади для горожан был организован праздничный концерт, выставка ретро-техники, стрелкового оружия, спасательное оборудования МЧС и «Стена памяти» с фотографиями фронтовиков, копиями наградных документов, письмами и открытками с фронта.

В 2015 году на улице Гагарина колонна всероссийской патриотической акции растянулась на полкилометра — на шествие пришли почти 10 тысяч человек. По признанию организаторов, были и технические неполадки, и сама улица была неудобной для шествия, поэтому в 2016 году маршрут решили изменить для удобства участников. По прогнозу, в День Победы в строй Бессмертного полка собирались встать 20−30 тысяч горожан — на эту цифру организаторы ориентировались, когда выбирали место сбора людей, продумывали маршрут и заботились о мерах безопасности.

Плакаты для шествия несколько липецких типографий изготавливали для горожан бесплатно, заказать их можно было через сайт волонтеров. Крупные организации, учебные заведения, банки заранее подготовили портреты.

Для ветеранов и пожилых горожан, которые после митинга на площади Героев решили присоединиться к Бессмертному полку, было выделено два автобуса, которые ждали пассажиров у областного театра кукол и отвозили людей к месту сбора шествия.