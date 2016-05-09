Новороссийск, Краснодарский край, 9 мая, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Сегодня, 9 мая, «Бессмертный полк» по главной улице единственного города-героя Кубани — Новороссийска прошёл сразу после военного парада. В нём приняли участие более 33 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города. Под песню о «Бессмертном полке» в колонну шествующих новороссийцев влился с портретом отца глава Новороссийска Владимир Синяговский.

admnvrsk.ru Бессмертный полк в Новороссийске

Илья Кириллович Синяговский прошёл всю войну. Он служил в артиллерии. Дошёл до Берлина, демобилизовался с воинской службы в звании старшины в 1946 году, в 1947 — женился, а в 1948 — у него родился сын. Со слов самого Владимира Ильича, отец был очень мужественным и трудолюбивым человеком.

«Бессмертный полк» — пример для нашей молодёжи. Когда идёшь и видишь рядом море портретов людей, которые подарили нам жизнь, — вот это настоящее чувство патриотизма и гордости переполняет. Нужно сберечь то, что подарили нам наши деды и отцы. Нужно жить в мире и согласии — вот наша основная задача», — прокомментировал Синяговский.

Из общей колонны «Бессмертного полка» то и дело выходили люди, чтобы подойти к трибуне ветеранов и подарить им цветы и слова благодарности. Незнакомые люди целовали стариков, жали им руки. Особенно трогательно смотрелись малыши, произносящие слова: «Спасибо деду за Победу!».

Напомним, в прошлом году в строй «Бессмертного полка» встали 5 тысяч новороссийцев, это в два раза больше, чем ожидали организаторы. В этом году изначально о своём желании присоединиться к патриотической акции заявили более 10 тысяч жителей города.

Добавим, что в Краснодарском крае на улицы с портретами своих родных, не вернувшихся с полей сражений, вышли 356 тыс. краснодарцев.