Псков, 9 мая, 2016, 17:08 — ИА Регнум. В Псковской области сегодня, 9 мая, тысячи людей вышли на шествия с портретами своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, наряду со всеми в строю «Бессмертного полка» в Пскове вместе с семьёй прошёл и губернатор Псковской области Андрей Турчак.

pskov.ru «Бессмертный полк» в Пскове 9 мая 2016 года

Всего, по данным правоохранительных органов, участниками шествия в Пскове стали около 8 тысяч человек, в Великих Луках — более 3,7 тысячи.

Шествие «Бессмертного полка» в Пскове прошло в рамках «Парада победителей». Около 140 воспитанников Центра «Патриот» пронесли «Солдатский платок». Это панно из сшитых вместе двух тысяч лоскутков ткани, на которых вышиты имена участников Великой Отечественной войны, их воинские звания, профессии или должности в военное время, годы жизни. Длина платка составила 81 метр.

В Пскове колонна «Бессмертного полка» растянулась от Областного центра семьи до конца Троицкого моста. Она проследовала от площади Ленина, по Октябрьскому проспекту к Зеленому театру, где по традиции состоялся концерт, посвященный очередной годовщине Великой Победы.

Отметим, что День Победы в Пскове отмечают тысячи горожан. Праздник начался с парада войск Псковского гарнизона, в котором приняли участие 1,2 тысячи военнослужащих, а также бронетранспортеры, боевые машины десанта, самоходные гаубицы «Нона-С», самоходные противотанковые пушки «Спрут-СД» — всего 30 единиц бронетанковой и 22 специализированной автомобильной техники.