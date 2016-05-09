Курск, 9 мая, 2016, 16:59 — ИА Регнум. В Курске колонна участников акции «Бессмертный полк» почти из 15 тысяч человек прошла от площади Перекальского до Красной площади, где состоялся митинг-реквием. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, построение колонны началось в 11:00, само шествие — в 12:00.

Комитет информации и печати Курской области

Регистрация участников проводилась на сайте Центра историко-культурного наследия города Курска, однако она не была обязательной для участия в акции. Присоединиться к шествию желающие могли на перекрестках улицы Ленина с улицами Мирной, Садовой, Зеленко и около драмтеатра.

Охрану мероприятия обеспечивали более 900 сотрудников полиции, а также представители частных охранных структур и отряды ДНД.

Торжества, приуроченные к празднованию 71-летия Победы в Великой Отечественной войне, начались в Курске в 9:00 на Красной площади с возложения венков и цветов к стеле «Героям — курянам». По традиции венки и цветы были возложены на мемориальном комплексе «Курская дуга» к стеле «Курск — город воинской славы», памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову и к Вечному огню. Затем торжества продолжились на мемориале памяти павших в годы Великой Отечественной войны, где собравшиеся почтили минутой молчания память погибших на войне. Венки с цветами были возложены к Вечному огню, памятникам морякам АПРК «Курск», советскому воину-освободителю.