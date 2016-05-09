Харьков, Украина, 9 мая, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Неизвестные ранили члена отделения байк-клуба «Ночные волки» в районе Сокольников в Харькове (Украина). Об этом, как передает НТВ, рассказали в байк-клубе.

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«Мотоциклист по имени Ярослав без знамен и символики возвращался от Мемориала славы, где у него произошел какой-то конфликт, — говорится в сообщении. — На перекрестке улиц Сумской и Деревянко к нему подъехала «Нива» без номеров, раздался выстрел».

Отмечается, что 30-летний пострадавший был доставлен в местную больницу с ранением ноги. В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск злоумышленников.

В Харькове введен план «Перехват».