Брянск, 9 мая, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Шествие «Бессмертного полка» объединило более ста тысяч жителей Брянской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства Брянской области, шествие полка состоялось практически во всех крупных городах региона. Всего в торжественных мероприятиях приняли участие более 185 тысяч жителей.

Управление информационного обеспечения деятельности губернатора и правительства Брянской области

В областном центре «Бессмертный полк» прошел от пересечения проспекта Ленина и улицы Горького по проспекту Ленина и улице Дуки до Кургана Бессмертия. Здесь участников акции ждал концерт творческих коллективов Брянска «Песни нашей Победы». Жители несли в руках фотографии своих родственников, которые погибли на Великой Отечественной войне, в колоннах были как представители образовательных организаций города, так и пенсионеры, которые родились во время войны. Присоединись к акции не только горожане, но и представители областной и городской власти.

ИА REGNUM отмечает, что утром 9 мая в Брянске прошел «Парад поколений». В шествии приняли участие личный состав воинских частей и подразделений Брянского гарнизона, территориальных органов государственной власти Брянской области, представители предприятий и организаций, а также жители города. По оценкам полиции, в праздничных мероприятиях в Брянске принимают участие около 85 тысяч человек.