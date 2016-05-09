Калуга, 9 мая, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Более тысячи калужан и гостей города, ветераны войны и труженики тыла, бывшие малолетние узники фашистских лагерей, блокадники собрались 8 мая во внутреннем дворике Гостиного двора в Калуге на выступление Калужского молодежного симфонического оркестра «Этих дней не смолкнет слава», посвященное 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

admoblkaluga.ru Концерт Калужского молодежного симфонического оркестра

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры и туризма Калужской области, в исполнении оркестра прозвучала «Ленинградская симфония» Дмитрия Шостаковича, «Богатырская симфония» Александра Бородина и торжественная увертюра «1812 год» Петра Чайковского.

Для зрителей были открыты сувенирные лавки, а желающие смогли сфотографироваться с оружием в окружении солдат, одетых по форме военных лет.