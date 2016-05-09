Казань, 9 мая, 2016, 17:32 — ИА Регнум. 45 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая состоялась сегодня в центре Казани. Люди несли в руках портреты родственников, воевавших в Великой Отечественной войне. Масштабное шествие возглавил Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы региона. Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторы планировали собрать около 20 тыс. участников «Бессмертного полка» в Казани и порядка 80 тыс. — по республике. В 2015 году в «Бессмертный полк» в Казани встали около 2 тыс. человек.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM 9 мая 2016 года. «Бессмертный полк» в Казани

Руководитель республики держал фотографию своего дяди со стороны отца — Минниханова Галимзяна Миннихановича. Он ушёл на фронт в 19 лет. Воевал в составе 359-го стрелкового полка. С первых дней войны принимал активное участие в боевых действиях. Погиб 15 декабря 1941 года в ходе ожесточенных боёв под Москвой.

Ранее в интервью Рустам Минниханов отметил, что акция «Бессмертный полк» имеет большое значение для сохранения памяти о подвиге нашего народа: «Все люди, принимающие участие в акции, идут туда добровольно, никто никого не заставляет. Есть огромное желание отдать дань памяти своим родным, близким и всем тем, кто перенес все тяготы военного времени и завоевал победу. Сегодня в мире многие хотят принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне. Присоединяясь к «Бессмертному полку», мы показываем, что наш народ един и всегда помнит о том, какую страшную цену пришлось заплатить ради того, чтобы освободить нашу Родину от фашистских захватчиков».

Также к акции присоединились государственный советник РТ Минтимер Шаймиев с портретом отца — Шаймиева Шарипа Шаймухамметовича и председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, который нес в руках фотографию своего отца — Мухаметшина Хайруллы Динкаевича. Он родился 9 сентября 1918 года в селе Старое Каширово Сармановского района ТАССР. В 1939 был призван в армию, откуда в 1941 попал на фронт. Вернулся в июле 1945 года в звании старшего сержанта.

Министр здравоохранения РТ Адель Вафин возглавил колонну из 700 медиков с портретом Александра Вишневского, выдающегося хирурга и генерал-полковника медицинской службы. Он был главным хирургом Министерства обороны СССР, Героем Социалистического Труда, академиком АМН СССР, доктором медицинских наук, профессором, заслуженным деятелем науки РСФСР. Министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов займет место деда, охранявшего Сталина в Ялте.

«Бессмертный полк» прошёл по маршруту НКЦ «Казань» — ул. Пушкина — площадь Свободы — ул. Лобачевского — ул. Кремлевская — площадь 1 Мая.

Головная часть шествия проследовала на территорию Казанского Кремля, завершив тем самым основную программу акции, а остальные многочисленные участники разделились на два потока. Одни продолжили движение в сторону Ярмарочной площади, где они могли возложить цветы к памятнику Мусе Джалилю, остальные же собрались на площади 1 Мая, чтобы принять участие в торжественном поэтическом митинге, отмечает «Татар-Информ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, праздничные мероприятия 9 мая в Казани начались с парада Победы, в котором приняли участие более 2 тыс. человек и 20 единиц военной техники. Парад открыл Рустам Минниханов. В своей поздравительной речи он напомнил, что республика дала фронту более 700 тыс. бойцов, из которых к родным очагам не вернулась почти половина.

Затем состоялось возложение венков к Вечному огню мемориала Славы в парке Победы и к памятнику Матерям и вдовам погибших воинов. Первые лица региона прошли по живому коридору, образованному участниками патриотического сбора «Союз-2016. Наследники Победы», который завершается в Казани. В нем приняли участие юные патриоты из 46 регионов России, которые встречали гостей с табличками названий своих регионов.