Краснодар, 9 мая, 2016, 16:44 — ИА Регнум. В день Великой Победы жители Краснодарского края вышли на главные площади и улицы своих городов, станиц и хуторов с фотографиями родственников-фронтовиков, участвовавших в Великой Отечественной войне. В одной колонне прошли павшие в войне и их потомки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 9 мая, в колонне «Бессмертного полка» в кубанской столице было 75 тысяч человек. На парад пришли целыми семьями — в одном ряду шли ветераны, молодежь и дети. Вместе с тысячами горожан отдать дань памяти погибшим пришел глава Кубани Вениамин Кондратьев.

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Открыли шествие Полка в краевом центре военные автомобили, затем по главной улице города пронесли Знамя Победы. От сквера им. Маршала Жукова колонна двинулась к мемориалу «Вечный огонь» на площади Павших Героев, где состоялось возложение цветов.

В Краснодаре торжества в честь главного праздника страны начались в 9 утра с возложения венков и гирлянд воинской славы к монументам героям и участникам Великой Отечественной войны. Губернатор Вениамин Кондратьев возложил цветы у бюста маршала Победы Георгия Жукова. В церемонии также приняли участие ветераны, представители Краснодарского военного гарнизона, краевого и городского Совета ветеранов, краевой администрации, ЗСК, казаки, школьники, жители и гости кубанской столицы.

Церемония продолжилась на мемориальном комплексе «Вечный огонь» на площади Памяти Героев, где собравшиеся отдали дань памяти советским солдатам и офицерам, возложив цветы и венки к Вечному огню. Затем все участники проследовали к Всесвятскому кладбищу. Здесь под звуки военного оркестра состоялось возложение цветов к могиле Героев Советского Союза братьев Игнатовых и к монументу воинам, павшим в боях за независимость Родины в 1941—1945 гг.

В завершение мероприятия прозвучали гимны России и Кубани, прогремели оружейные залпы.

По Театральной площади прошли торжественным маршем парадные расчеты частей и соединений Краснодарского территориального гарнизона и курсантов военных учебных заведений.

«71 год назад был разгромлен сильный и безжалостный враг, поставивший на колени Европу. Его натиск был сломлен мужеством наших отцов и дедов, их сплоченностью и верой в правое дело. Миллионы убитых и раненых, разрушенные города, кровь и слезы — такова цена Великой Победы, и наш край заплатил ее сполна. И сегодня необходимо сохранить память о тех, кто защитил свободу и независимость родной земли, кто принес в жертву свою жизнь ради мирного неба», — обратился с трибуны Вениамин Кондратьев к собравшимся на площади.

Посмотреть на торжественное прохождение войск Краснодарского территориального гарнизона, военной и ретротехники, посвященное 71-й годовщине Великой Победы, пришли несколько десятков тысяч человек. Командовал маршем начальник штаба Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, заместитель начальника Краснодарского территориального гарнизона полковник Андрей Галкин. Принимал парад начальник Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, начальник Краснодарского территориального гарнизона полковник Виктор Ляхов.

На площадь внесли Государственный флаг Российской Федерации, копию Знамени Победы, флаг Краснодарского края. Открыли парад ветераны Великой Отечественной войны, которые проехали по площади в ретроавтомобилях. Затем торжественным маршем прошли парадные расчеты численностью более 2200 человек. Завершила торжественное прохождение механизированная колонна Краснодарского территориального гарнизона. Всего была задействована 21 единица военной техники.

С показательным номером выступили кадеты роты Почетного караула Краснодарского президентского кадетского училища. Затем по традиции прозвучала песня «День Победы».

Мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят сегодня во всех городах, станицах и хуторах Кубани. В них принимают участие тысячи жителей края.