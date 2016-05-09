Йошкар-Ола, 9 мая, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк» в этом году в Йошкар-Оле стала частью Парада Победы. С портретами своих дедов и прадедов в колонне прошли более 7 тыс. жителей столицы Марий Эл, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Управление по молодежной политике Минобрнауки Марий Эл, Германова Елена «Бессмертный полк»

Празднование Дня Победы началось с митинга у Мемориала воинской славы в парке имени ХХХ — летия Победы. По окончании митинга собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Затем состоялась церемония возложения цветов к вечному огню, в котором приняли участие глава Марий Эл Леонид Маркелов, председатель Госсобрания республики Юрий Минаков и представитель региона в Совете Федерации Константин Косачев.

Парад Победы в 11 часов открылся шествием юных армейцев, войск местного гарнизона, представителей силовых ведомств, а завершающей колонной стал «Бессмертный полк».

После парада праздничные мероприятия с участием творческих коллективов проходят в различных точках города. На нескольких площадках работают полевые кухни, которые угощают солдатской кашей. В 20.30 состоится акция «Свеча памяти» у мемориального комплекса «Вечный Огонь Славы», в которой могут принять участие все желающие.

Отметим, в годы Великой Отечественной Войны ушли на фронт более 130 тыс. жителей республики, не вернулись с полей сражений — более 75. тыс. человек.