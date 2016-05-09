Чебоксары, 9 мая, 2016, 18:21 — ИА Регнум. В Чебоксарах на Красной площади прошёл праздничный парад, посвященный Великой Победе, который завершился шествием участников акции «Бессмертный полк». Праздник из года в год поражает своей массовостью — только в шествии с портретами своих родственников-фронтовиков приняли участие более 20 тыс. человек, что вдвое больше, чем было в 2015 году. При этом среди участников стало много детей, которые шествовали не по-детски серьёзно и гордо держали фотопортреты дедов и прадедов, другие просто восседали на плечах у родителей, чтобы транспарант поднять выше всех и ближе к небу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Перед началом парада

В День Победы, который стал главным национальным праздником, на Красную площадь стекались потоки людей, чтобы отдать дань памяти и почтить героев, поблагодарить ветеранов, которых становится всё меньше: люди одаривали их не только цветами и улыбками, но аплодировали им и даже кланялись.

Традиционно в параде Победы приняли участие представители силовых ведомств, ветераны Афганистана, участники боевых действий на Северном Кавказе, воспитанники кадетской школы, детской полицейской академии, военно-спортивных клубов — всего более 1 тыс. человек. Второй год подряд участвуют юные барабанщики, байкеры и казаки. Военизированная техника на протяжении ряда лет практически не меняется, и зрители уже узнают многие модели, интерес к параду растёт, и зрителей становится больше — несмотря и даже вопреки начавшемуся дачному сезону.

Открывая митинг, глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что День Победы — «особенный и великий праздник, это день национальной гордости, торжества мужества, силы духа и героизма нашего народа». «Победа далась нашему народу ценой невероятных усилий, миллионов человеческих жертв, сломанных судеб, горьких, невосполнимых утрат. 208 тысяч уроженцев Чувашии ушли на фронт. Из них каждый второй принес свою жизнь на Алтарь Победы, не вернулся домой с полей сражений. Беда постучалась в каждую семью», — напомнил Михаил Игнатьев, отметив, что «честь и геройство российского народа — залог нашей непобедимости». Глава Чувашии также подчеркнул, что «нам нужно сделать все, чтобы и поколение победителей тоже могло гордиться нами». И заверил, что «в Чувашии многое делается для этого».

В числе постоянных участников парада Победы — 92-летний Гаврила Филиппов, который родился в Канашском районе, а сейчас живёт в Чебоксарах. День Победы он встретил в Праге, затем участвовал в войне с Японией. Награждён двумя орденами Славы, получил 20 благодарностей от Сталина. «День Победы дал всем свободу, равенство и показал, что мы можем побеждать. Фашистам — смерть!» — говорит ветеран. Старается не пропускать парад Победы и Вера Грачева, которую призвали на войну в 19 лет связистом. Она дошла до Польши, победу встретила в Брестской крепости.

Ежегодно в числе почётных гостей парада Победы — священнослужители. «День Победы — это сохранение и возрождение православия и церкви в суровое время атеизма, а также торжество веры, добра и жизни над неправдой, злом и смертью», — говорит настоятель церкви Иконы Божией Материи Скоропослушницы в городе Чебоксары отец Михаил (Павлов). Он напомнил, что именно в период войны Сталин изменил отношение к церкви после встречи с иерархами РПЦ.

После парада в Чебоксарах прошло шествие участников «Бессмертного полка», в котором приняли участие более 20 тыс. человек, что вдвое больше, чем было в 2015 году. К участникам акции присоединился глава Чувашии Михаил Игнатьев, который нёс портрет своего отца. Среди участников проекта были депутаты, представители творческой интеллигенции, студенты, чиновники, общественные деятели. Отметим, что среди фотопортретов был с десяток транспарантов с фотографией Евгения Борисова — Героя России, которого в апреле этого года осудили и лишили звания.

«Это не скорбная акция, а дань уважения памяти о тех, кого с нами нет, но память о них будет жить вечно. Дань уважения героям своей семьи. Акция объединяет не только людей, но и города, регионы, страны. Мы — продолжатели дела героев Великой Отечественной войны», — отмечали участники «Бессмертного полка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за годы войны из Чувашии с учетом довоенных призывов было мобилизовано более 208 тыс. человек. Около 106 тыс. из них отдали жизни на фронте. Около 54 тыс. человек награждены орденами и медалями. 80 жителей Чувашии (20 из них — посмертно) получили звание Героя Советского Союза.

По данным Минтруда Чувашии, в республике в настоящее время проживают 1250 инвалидов и участников Великой Отечественной войны (в 2015 году — 1,5 тыс.), 49 блокадников, 79 бывших несовершеннолетних узников фашизма (в 2015 году — 84), 62 вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, 5 тыс. вдов умерших воинов (в 2015 году — 5,6 тыс.), 18,9 тыс. тружеников тыла (в 2015 году — 22 тыс.). Напомним, на 9 мая 2014 года в Чувашии проживали более 2 тыс. инвалидов и участников Великой Отечественной войны (в 2013 году — 2,5 тыс., в 2012 году — 2,55 тыс., в 2011 году — 3,5 тыс., в 2009 году — более 5 тыс., в 2008 году — свыше 6 тыс.), 25 тыс. тружеников тыла (в 2013 году — 29 тыс., в 2011 году — 46 тыс.), 6 тыс. вдов погибших (умерших) участников войны (в 2013 году — 7,087 тыс.), а также 91 бывший несовершеннолетний узник фашизма.