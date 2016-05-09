Рига, 9 мая, 2016, 16:35 — ИА Регнум. 8 мая, выступая с речью в Саласпилсском мемориале по случаю празднования окончания Второй мировой войны, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил, что война, которая закончилась в Европе 71 год назад, не принесла Латвии и многим странам Европы ни свободы, ни мира, поскольку за этим последовали «годы несвободы», сообщает LETA.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

По его словам, в этот день во многих странах мира началась новая, лучшая жизнь, а в Латвии «одну оккупацию сменила другая — советская оккупация, которая была ничуть не лучше предыдущей».

Также Кучинскис выразил удовлетворение тем, что появилось, как он утверждает, «многостороннее, академическое историческое исследование о Саласпилсском лагере, основанное на фактах, и позволяющее развенчать созданные советским режимом мифы, выдумки и ложь».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 27 января 2016 года, в Международный день памяти жертв Холокоста, в Латвийском Военном музее состоялась презентация книги латвийских историков под названием «За этими воротами стонет земля. Саласпилсский лагерь 1941.-1944». Авторы книги пытаются доказать, что в советские времена данные о погибших в Саласпилсском лагере были сильно преувеличены. Также они считают, что лагерь нельзя называть концентрационным и категорически отвергают утверждения о том, что в Саласпилсском лагере было убито 100 000 человек.