Тула, 9 мая, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Около 180 тысяч человек, по подсчетам организаторов, приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Туле 9 Мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства области. «Бессмертный полк» прошел не только по Туле, но и по улицам всех муниципальных районов и городских округов региона.

Фото управления пресс-службы правительства Тульской области

В Туле «Бессмертный полк» промаршировал уже в четвертый раз, и с каждым годом число участников акции растет. Впервые «Бессмертный полк» прошел по улицам Тулы 9 мая 2013 года, тогда к нему присоединились 10 тысяч человек. В 2014 году акция собрала 22 тысячи человек, а 9 Мая 2015 года — уже 120 тысяч человек.

В этот раз, как и в предыдущие годы, в колонну становились целыми семьями, дети и взрослые несли в руках фотографии своих героев. Возглавили шествие ветераны Великой Отечественной войны. Их провезли в открытых машинах по главной улице города-героя.

В акции принял участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов, который нес портреты своего отца и дяди, участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, и врио губернатора Александр Дюмин, который держал в руках портрет своего деда, старшего лейтенанта Ивана Ефимовича Богатырева. С августа 1941 года Иван Ефимович командовал ротой мотострелкового полка. В октябре 1941 года в оборонительном бою под городом Смоленском был тяжело ранен множеством осколков и легко контужен. Награжден медалью «За Победу над Германией», орденом «Красная Звезда», орденом Отечественной войны 2-й степени. Супруга врио губернатора Тульской области Ольга Дюмина несла фотографию своего деда, старшего сержанта Деняченко Василия Терентьевича. Василий Терентьевич проходил службу в стрелковой дивизии с 21 июня 1941 года по август 1943 года. В ожесточенном бою с немецкими захватчиками при форсировании реки Волхов 31 декабря 1941 года был тяжело ранен. После лечения в госпитале принимал участие в боях Сталинградского фронта. В бою за Сталинград в октябре 1942 года тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Колонна, под военные мелодии, прошла через площадь Ленина и проспект Ленина к Центральному парку культуры и отдыха им. П. П. Белоусова, где шествие и завершилось.