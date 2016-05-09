Губернатор Петербурга прошел в «Бессмертном полку» с портретом павшего деда
Санкт-Петербург, 9 мая, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко возглавлял городскую колонну «Бессмертного полка» с портретом своего двоюродного деда и полного тёзки — лейтенанта Георгия Сергеевича Полтавченко, погибшего в 1942 году под Сталинградом. Об этом сообщил в своем микроблоге пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов.
«В этом году благодаря оцифрованным архивам Министерства обороны удалось найти место его захоронения. Ранее считалось что он пропал без вести. Георгия Сергеевича и назвали в честь его», — пояснил Кибитов.
Напомним, шествие «Бессмертный полк» продолжается на Невском проспекте, хотя авангард колонны около получаса назад уже вышел на Дворцовую площадь. Люди продолжают идти на главную площадь с портретами своих родных — фронтовиков, блокадников и тружеников тыла.
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По данным на 16:00, число участников акции «Бессмертный полк» превысило 300 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это не окончательная цифра, поскольку шествие продолжается.