Санкт-Петербург, 9 мая, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко возглавлял городскую колонну «Бессмертного полка» с портретом своего двоюродного деда и полного тёзки — лейтенанта Георгия Сергеевича Полтавченко, погибшего в 1942 году под Сталинградом. Об этом сообщил в своем микроблоге пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов.

gov.spb.ru Георгий Полтавченко на акции «Бессмертный полк»

«В этом году благодаря оцифрованным архивам Министерства обороны удалось найти место его захоронения. Ранее считалось что он пропал без вести. Георгия Сергеевича и назвали в честь его», — пояснил Кибитов.

Напомним, шествие «Бессмертный полк» продолжается на Невском проспекте, хотя авангард колонны около получаса назад уже вышел на Дворцовую площадь. Люди продолжают идти на главную площадь с портретами своих родных — фронтовиков, блокадников и тружеников тыла.

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По данным на 16:00, число участников акции «Бессмертный полк» превысило 300 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это не окончательная цифра, поскольку шествие продолжается.