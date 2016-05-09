Симферополь, 9 мая, 2016, 16:26 — ИА Регнум. В столице Крыма 9 мая открыли Аллею Героев Советского Союза Великой Отечественной войны — уроженцев Крыма в парке им. Ю. А. Гагарина. На аллее установили 10 стел, на которых увековечены имена 37 крымчан — ветеранов Великой Отечественной войны разных национальностей, родившихся на территории Крыма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении информации и пресс-службы главы Республики Крым.

Фото управления информации и пресс-службы главы Республики Крым

В пресс-службе главы Крыма отметили, что на открытии Аллеи присутствовали родственники ветеранов, имена которых увековечены на стелах Аллеи Героев Советского Союза Великой Отечественной войны — уроженцев Крыма.

«Наша задача — органов власти и общественников — увековечивать память тех, кто отдал свои жизни за победу в Великой войне. Сегодня, благодаря помощи меценатов, благодаря содействию городской администрации, открывается замечательный мемориал, на котором выгравированы имена 37 героев Советского союза и полных кавалеров ордена Славы — крымчан, которые отдали жизни в этой страшной войне. Желаю всем в такой прекрасный торжественный день отметить сегодняшний праздник в кругу родных, поклониться тем, кто ныне живет, вспомнить о тех, кто не вернулся с этой войны. С праздником!», — сказал на церемонии открытия Аллеи Героев глава Крыма Сергей Аксёнов.

По данным управления информации и пресс-службы главы Республики Крым, изготовление и монтаж стел были выполнены меценатами при поддержке правительства Крыма в целях «восстановления исторической справедливости, гармонизации межнациональных отношений в Республике Крым», а также «в память о подвигах наших соотечественников в Великой Отечественной войне».