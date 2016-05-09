Ульяновск, 9 мая, 2016, 16:26 — ИА Регнум. В Ульяновске празднование Дня Победы началось с парада: на площади Ленина состоялось прохождение войск Ульяновского местного гарнизона торжественным маршем. В параде принимали участие также казаки, ветераны УМВД, кадеты школ. Впервые в регионе наравне с ними выступили участники акции «Бессмертный полк», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Ульяновской области. Почётным гостем праздничных мероприятий стал Владислав Третьяк.

ulgov.ru Парад Победы в Ульяновске

В первый раз общероссийский проект «Бессмертный полк» прошёл в регионе в 2014 году: тогда акция объединила порядка тысячи человек. В прошлом году её участниками стали уже порядка 50 тысяч ульяновцев, из них более десяти тысяч — в областном центре. В этом году возглавил шествие «Бессмертного полка» глава региона Сергей Морозов.

Стоит также отметить, что накануне Дня Победы на улицах Ульяновска появились надписи «Ты живешь на улице Героя». Такие надписи, сделанные через трафарет, 7 мая появились на всех улицах Ульяновска, названных в честь Героев Советского Союза — а таких 31. Здесь были организованы концерты, фотовыставки и конкурсы рисунков, раздача георгиевских лент и тематические мастер-классы.

«Согласно концепции празднование Дня Победы в Ульяновске рассчитано на три дня. 7 мая посвящено теме «Город Героев». В этот день мы напомним ульяновцам о героях войны, именами которых названа 31 улица нашего города, их подвигах и вкладе в Победу», — говорит начальник управления культуры и организации досуга населения администрации города Елена Топоркова.

Творческие площадки «Город Героев» организованы и 9 мая у Ленинского Мемориала, у Педагогического университета и у фонтана. Здесь также будет состоится флеш-моб по выстраиванию слова «Победа», при этом будет организована съемка с воздуха квадрокоптером.

Для жителей и гостей города в центральной части Ульяновска работают городские экскурсии «Ульяновск тыловой. Выстоять, чтобы жить!», организованные при содействии Заповедника «Родина Ленина».

На площади 100-летия со дня рождения Ленина состоится открытый кинопоказ. В вечерней программе: кинофильм «В бой идут одни старики» — в 16:30, концертная программа Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» — в 18:00, спектакль театра юного зрителя «Концерт — фронту!» — в 18:50.

В 19:50 здесь же стартует кино-концерт по песням из кинофильмов о войне «Я вам играю эту роль» с участием российского актёра театра и кино Александра Пескова. В 20:30 пред ульяновцами выступит группа «Академик Бэнд». С 21:00 до 22:00 состоится концерт с участием популярного российского певца, автора песен, поэта, композитора, актёра Алексея Гомана.

Победный фейерверк раскрасит небо Ульяновска в 22:00.