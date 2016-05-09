Тель-Авив, Израиль, 9 мая, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Акция «Бессмертный полк», участники которой выходят на марш с портретами своих родственников-фронтовиков, прошла в Израиле. Об этом, как передает RT, сообщил координатор акции Натан Гринберг.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

«Мы не считаем количества участников, но я точно знаю, что в этом году «Бессмертный полк» проходит в 14 городах Израиля, — говорит он. — Их может быть и больше — всё зависит от людей».

По его словам, жители страны самоорганизуются, делают фотографии, выходят на улицы.

«Память живёт, ею гордятся, вокруг неё объединяются», — сказал Гринберг.

«Бессмертный полк» — акция, проходящая в России и некоторых других странах 9 мая. Участники проходят по улицам городов, держа в руках транспаранты с фотопортретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

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