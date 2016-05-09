Севастополь, 9 мая, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Попытки пересмотреть и умалить роль нашей страны в победе над фашизмом обречены на провал. Об этом заявил командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко, поздравляя личный состав флота на параде 9 мая в Севастополе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM

«Мы всегда будем помнить, что Советский Союз сокрушил фашизм, отстоял свою независимость. Наш солдат не жалея себя победил нацистскую Германию и отстоял Европу. Попытки пересмотреть и умалить роль нашей страны в победе над фашизмом обречены на провал, — сказал Витко. — Хотелось бы напомнить всем, кто пытается искажать правду, что ценой жизни более миллиона советских солдат были освобождены 11 стран Европы с населением более 113 млн человек. Новое поколение должны знать и помнить о подвиге советского солдата-освободителя».

«Сегодня благодаря нынешнему поколению севастопольцев, воспитанных на ратных подвигах и традициях старших поколений, Крым и Севастополь являются российскими», — подчеркнул командующий.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 мая в Севастополе состоялся традиционный военный парад и Парад Победителей в честь 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 72-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.