Нальчик, 9 мая, 2016, 16:11 — ИА Регнум. В шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 25 тысяч жителей столицы Кабардино-Балкарии. Всего по республике участниками акции стали более 55 тысяч жителей. По словам организаторов акции, было подано заявок около 10 тысяч, однако на самом деле выразить свое отношение к этому самому дорогому для всех жителей России празднику пришли почти в пять раз больше участников.

Госкомитет КБР по печати и массовым коммуникациям Колонна «Бессмертного полка» в Нальчике

Шествие прошло от площади 400-летия присоединения республики к России до Дома правительства. Во главе колонны красное полотнище копии Знамени Победы. На площади Согласия шествие встречают участники Великой Отечественной войны, труженики тыла. В почетном карауле воспитанники кадетских школ. В числе участников шествия глава республики Юрий Коков. Он несет портрет деда-фронтовика Нахо Кокова, который с 1941 года рядовым солдатом воевал в составе частей Советской Армии и погиб в августе 1943-го в ходе тяжелых боев под Брянском.

Обратившись у частникам шествия «Бессмертного полка», Юрий Коков отметил, что победа в войне была достигнута в том числе и благодаря ратному подвигу уроженцев республики. Более 60 тысяч жителей Кабардино-Балкарии ушли на фронт, чтобы защитить свою Родину и мир от фашизма.

Свыше 40 тысяч из них не вернулись домой. 33 уроженца Кабардино-Балкарии были удостоены звания Героя Советского Союза, четверо стали полными кавалерами ордена Славы, более 12 тысяч награждены боевыми орденами и медалями. За каждой наградой — личный подвиг, своя неповторимая судьба, подвиг героев не померкнет никогда, отметил Юрий Коков.