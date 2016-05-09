Бишкек, 9 мая, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Ежегодный фестиваль военной песни «Белые Журавли» состоялся сегодня, 9 мая, на площади Победы в Бишкеке, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фонд «Евразийцы — новая волна»

Перед собравшимися на площади зрителями, число которых оценивается примерно в 5 000 выступили 35 финалистов конкурса военной песни.

«Смуглянка», «День победы», «Бухенвальдский набат», «Синий платочек», «Катюша», «Вальс Победы» — всего музыканты исполнили около 20 музыкальных произведений.

Зрители восприняли мероприятие эмоционально, некоторые плакали.

Мероприятие было организовано фондом «Евразийцы — новая волна».

Напомним, что с начала мая в Киргизии проходит серия праздничных мероприятий, посвященная «Дню Победы». Сегодня, в акции «Бессмертный полк» приняло участие от 16 до 20 000 горожан.