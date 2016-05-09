Ставрополь, 9 мая, 2016, 16:03 — ИА Регнум. В Ставрополе «Бессмертный полк» стал самым многочисленным в Ставропольском крае. Он собрал около 15 тыс. человек. Это примерно на 3 тыс. больше, чем в прошлом году. Всего Ставрополь участвует в акции третий раз. Два года назад по площади с фотографиями погибших родственников прошли более 2 тыс. человек.

Виктория Ивановская ИА REGNUM В этом году перед транспарантом «Бессмертного полка» было развёрнуто огромное полотнище копии Знамени Победы

Виктория Ивановская ИА REGNUM В первых рядах развернут баннер с названием акции

Виктория Ивановская ИА REGNUM 150 фотографий ставропольцев — Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы пронесли выпускники военных училищ

Отметим, что в 2016 году акция состоялась во всех административных центрах Ставропольского края. «Бессмертный полк» региона собрал не менее 22 тыс. человек.

Среди ставропольцев прошествовал губернатор Владимир Владимиров с портретом своего деда — участника Великой Отечественной войны, а также портретом прославленного ставропольца, Героя Советского Союза Ивана Щипакина (1923 — 2016 гг).

Виктория Ивановская ИА REGNUM В Ставрополе «Бессмертный полк» собрал около 15 тыс. человек

Виктория Ивановская ИА REGNUM Погода способствовала проведению акции в Ставрополе

В этом году перед транспарантом «Бессмертного полка» было развёрнуто огромное полотнище копии Знамени Победы. Полк прошёл по площади Ленина, улице Дзержинского, проспекту Карла Маркса к мемориалу «Вечной Славы», где его участники возложили цветы.

После акции его участники собрались на арт-площадке, где рассказали о своих легендарных родственниках и об их вкладе в Великую Победу.

Виктория Ивановская ИА REGNUM