Волгоград, 9 мая, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Сегодня, 9 мая, в День Великой Победы в Волгограде в колонне «Бессмертного полка» с портретами своих прадедов, дедов, отцов, не вернувшихся с полей сражений в далекие 40-е, единым строем прошагали 25 тыс. жителей и гостей города-героя. Всех объединяло одно — желание отдать дать памяти тем, кто ценой своей жизни отстоял свободу Отечества, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Побежимова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде. 9 мая 2016 года

Собираться у легендарного Дома Павлова участники общероссийской акции начали с 11 часов утра. Ровно в полдень колонна двинулась по главной улице города к главной высоте России — Мамаеву кургану. Возглавили шествие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители силовых ведомств региона, воспитанники кадетского корпуса.

Анна Побежимова ИА REGNUM Монумент Родина-мать в Волгограде

«В каждой российской семье помнят своих героев, это душевная потребность каждого человека», — отметил Андрей Бочаров, который встал в строй с портретом своего деда.

«День Победы объединил сегодня здесь — на священном Мамаевом кургане — людей разных поколений и разных национальностей. Волгоградцы и гости города пришли сюда, чтобы почтить память павших героев и отдать дань уважения ныне живущим ветеранам. Наш долг — помнить, какой ценой досталась Победа в этой страшной войне, воспитывать наших детей истинными патриотами и не допустить повторения тех ужасных событий!» — сказал председатель областной думы Николай Семисотов.

Анна Побежимова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде. 9 мая 2016 года

«Шествие «Бессмертный полк», на мой взгляд, первая акция в современной истории страны, нашедшая такой глубокий отклик в сердцах миллионов людей — потомков народа-победителя. Прежде всего, потому что сами граждане вышли на улицы городов 9 мая, чтобы встать плечом к плечу с теми, кому мы обязаны жизнью», — прокомментировал руководитель регионального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Волгоградской области Ярослав Князев. «Для волгоградцев День Победы всегда был особенным днем. С появлением «Бессмертного полка» появилась возможность отдать дань памяти беспримерному мужеству защитников Сталинграда и стать причастными к невероятному по энергетике движению благодарных потомков. Сталинград выстоял, потому что в нем воплотился весь смысл Родины — единение, невероятная концентрация великой духовной и моральной силы нашего народа! В наши дни эти чувства ощущает каждый, кто идет с портретами героев-фронтовиков в колонне «Бессмертного полка».

Анна Побежимова ИА REGNUM Волгоград, 9 мая 2016 года

Участники акции с криками «Ура!», «Да здравствует Победа!» поднялись на главную высоту России. Людской поток тянулся более двух часов. Эта акция проходит 9 мая во всей России, и с каждым годом растет число ее участников. Традиция становится по-настоящему народной: дети, внуки и правнуки солдат и офицеров Советской армии, тружеников тыла, узников концлагерей восстанавливают архивные и семейные фотографии, чтобы встать в единый строй «Бессмертного полка». Акция проходит не только в крупных городах, но и районных центрах, селах и хуторах.

Продолжатся торжества по случаю Великой Победы на Центральной набережной, концертные программы также состоятся и в районах городах. Завершатся торжества праздничным салютом.

Напомним, впервые акция прошла в Томске в 2012 году, с 2015 года акция официально стала международной. В год 70-летия Великой Победы участниками марша стали более 12 миллионов человек. В Волгограде на главную высоту России с портретами родственников-фронтовиков поднялись более 16 тысяч человек.