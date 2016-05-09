Севастополь, 9 мая, 2016, 16:03 — ИА Регнум. В Севастополе 9 мая состоялся военный парад, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 72-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM ИА REGNUM поздравляет с Днем Победы

В нем приняли участие более 1300 военнослужащих и свыше 30 единиц военной техники, некоторые виды вооружений были представлены впервые. На рейде Севастопольской бухты выстроились пять военных кораблей Черноморского флота под флагами расцвечивания.

С поздравлением к личному составу флота обратился командующий ЧФ адмирал Александр Витко. «Черноморский флот внес достойный вклад в победу над фашизмом. Защитники и освободители Одессы и Севастополя, Керчи и Новороссийска покрыли знамена своих частей неувядаемой славой, — сказал Витко. — В народной памяти навечно останутся беспримерные мужество и стойкость наших надводников и подводников, авиаторов и бойцов морской пехоты».

Военный парад открыла рота барабанщиков, затем прошли строевые расчеты экипажей кораблей, подразделений береговой обороны, морской пехоты и морской авиации.

Помимо подразделений ЧФ в параде приняли участие Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова, барабанщики из учебного центра ВМФ, ВВС и ПВО Южного военного округа, МВД и МЧС. Всего в параде приняли участие 1300 военнослужащих.

В механизированной части парада Победы были представлены более 30 единиц различной боевой техники, включая самую современную. По улице Ленина и на площадь Нахимова выехали зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», зенитно-ракетные комплексы «С-300», подвижные береговые ракетные комплексы «Бастион», боевые машины «Град» и другие. Впервые были продемонстрированы бронемашины «Рысь» и бронетранспортеры 82А.

По окончании парада началось праздничное шествие и акция «Бессмертный полк». Шествие открыла колонна кадетов-барабанщиков. Следом за барабанщиками прошли ветераны Великой Отечественной войны. Десятки тысяч зрителей, собравшихся в центре Севастополя, встречали их аплодисментами и скандировали «Спасибо!».

В марше «Бессмертного полка приняли участие около 15 тыс. человек.

К колонне «Бессмертного полка» в Севастополе присоединился полпред президента в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев и и.о. спикера заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева, как и в прошлом году, в колоне прошел губернатор Севастополя Сергей Меняйло с портретом отца.

Еще одной особенностью празднования стала акция «Подвезу ветерана». Десятки автомобилей особой колонной отвезли домой ветеранов, присутствовавших на трибунах во время прохождения парада.