Челябинск, 9 мая, 2016, 16:10 — ИА Регнум. В Челябинской области «Бессмертный полк» собрал порядка 80 тысяч человек. Вместе с рядовыми горожанами участие в шествиях приняли школьники, а также представители общественности и органов власти.

В Челябинске акция прошла уже в четвёртый раз. Шествие было проведено по новому маршруту: через главную площадь областного центра — площадь Революции. Его протяжённость составила два километра. Участники шествия пронесли штандарт «Бессмертного полка» — официальный символ акции. Возле Мемориала Славы у Вечного огня шествие завершилось.

Всего в Челябинске «Бессмертный полк» собрал около 40 тысяч человек.

Фотографии предоставлены штабом «Бессмертного полка» в Челябинске