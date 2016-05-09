«Бессмертный полк» дошел до Дворцовой площади Петербурга
Санкт-Петербург, 9 мая, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Голова петербургской колонны «Бессмертного полка» вышла на Дворцовую площадь. При этом весь Невский проспект по-прежнему заполнен тысячами участников шествия, конца и края людскому потоку не видно, передает корреспондент ИА REGNUM. Акция, начавшись около 15:00 от площади Восстания, продолжается.
Часть Дворцовой площади была предварительно оцеплена, чтобы люди смогли организованно выйти на площадь со стороны Зимнего дворца.
На Дворцовой площади стоит военная техника, люди фотографируются на фоне этих образцов и штендеров с портретами своих родных — фронтовиков, блокадников и тружеников тыла. Многие планирую остаться на площади и вблизи нее до вечера, чтобы увидеть праздничный салют.
В составе «Бессмертного полка» в Петербурга — множество молодежи и детей. Люди продолжают скандировать приветственные лозунги, звучат музыка и песни времен Великой Отечественной войны.
Вскоре на Дворцовой площади начнется целая серия концертов в честь Дня Победы.