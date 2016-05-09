Санкт-Петербург, 9 мая, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Голова петербургской колонны «Бессмертного полка» вышла на Дворцовую площадь. При этом весь Невский проспект по-прежнему заполнен тысячами участников шествия, конца и края людскому потоку не видно, передает корреспондент ИА REGNUM. Акция, начавшись около 15:00 от площади Восстания, продолжается.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Знамя Победы в колонне «Бессмертного полка в Петербурге

Часть Дворцовой площади была предварительно оцеплена, чтобы люди смогли организованно выйти на площадь со стороны Зимнего дворца.

На Дворцовой площади стоит военная техника, люди фотографируются на фоне этих образцов и штендеров с портретами своих родных — фронтовиков, блокадников и тружеников тыла. Многие планирую остаться на площади и вблизи нее до вечера, чтобы увидеть праздничный салют.

В составе «Бессмертного полка» в Петербурга — множество молодежи и детей. Люди продолжают скандировать приветственные лозунги, звучат музыка и песни времен Великой Отечественной войны.

Вскоре на Дворцовой площади начнется целая серия концертов в честь Дня Победы.