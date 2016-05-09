Саратов, 9 мая, 2016, 15:55 — ИА Регнум. В Саратове колонна «Бессмертного полка» в сопровождении оркестра прошла от Аллеи роз по улицам Чапаева и Московской до главной площади города — Театральной. Жители и гости Саратова разного возраста шли с фотографиями своих родственников — всех, тех, кто воевал на фронте и работал в тылу. Перед «Бессмертным полком» несли полотнище копии Знамени Победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

sarnovosti.ru «Бессмертный полк в Саратове» 9 мая 2016 год

Отметим, что 9 мая празднование Дня Победы в Саратове началось в Парке Победы на Соколовой горе, где состоялся торжественный митинг. На праздник пришли около 20 тыс. жителей. Выступая перед собравшимися, губернатор области Валерий Радаев отметил: «Почти семьсот тысяч саратовцев защищали страну на фронтах. Их жены, дети, матери и отцы работали на заводах и фабриках, трудились в полях, поставляя воюющей армии самолеты, боеприпасы, горючее, одежду и продовольствие. Наши земляки обеспечили надежный тыл Сталинграду, а раненым — возвращение в строй! Восемьдесят лет наших побед овеяны главной — Великой Победой».

На митинге выступили творческие коллективы города и области, а песню «День Победы» исполнил ее первый исполнитель народный артист СССР Леонид Сметанников. Память всех тех, кто не вернулся с полей сражений, кто стал жертвами гитлеровских репрессий, саратовцы почтили минутой молчания. После этого состоялось торжественно возложение цветов к мемориалу «Журавли».

По окончанию акции «Бессмертный полк», в которой по официальным данным участвовало около 50 тыс. человек, на Театральной площади началась концертная программа «В шесть часов после войны» с участием творческих коллективов города. Здесь работает полевая кухня.

Празднование Дня Победы завершится залпами салюта, которые будут произведены на Театральной площади и в Парке Победы в 22.00.

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