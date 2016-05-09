Симферополь, 9 мая, 2016, 15:54 — ИА Регнум. В строй «Бессмертного полка» в Симферополе встали более 20 тыс. жителей города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из координаторов акции Сергей Мельник. Согласно последним уточненным данным, число участников акции достигло 40 тыс. человек

Владислав Осипов ИА REGNUM

Колонну возглавили дети в форме солдат Красной армии с портретами своих дедушек и бабушек. Они же, проходя мимо трибун с ветеранами, дарили ветеранам цветы.

Колонна прошла от улицы Кирова мимо здания Совета министров Крыма по улице Карла Маркса, Павленко в Гагаринский парк мимо памятника воинам-освободителям (танка «Т-34») к Вечному огню у мемориала на Могиле Неизвестного Солдата.

В состав колонны вошли дети дошкольного возраста, школьники, студенты, сотрудники силовых подразделений, члены трудовых коллективов города и представители разных национальностей. Колонну сотрудников прокуратуры Крыма в составе «Бессмертного полка» возглавила прокурор республики Наталья Поклонская, в руках у неё была чудотворная икона царя-мученика Николая II. С портретами погибших в годы войны священников прошли представители духовенства. Многие жители Симферополя вышли на улицы города с фотографиями своих родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны, чтобы поприветствовать колонну «Бессмертного полка», а позже и примкнули к ней.

Также шествие «Бессмертного полка» прошло в Севастополе, где в строй встали более 10 тыс. человек. В Судаке «Бессмертный полк» собрал более 1 тыс. человек, в Феодосии более 3 тыс. Кроме того, акция прошла в Алуште, Белогорске, пгт Нижнегорском, Джанкое, Евпатории, Керчи, Коктебеле, Щёлкино, Ялте.

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