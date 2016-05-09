Москва, 9 мая, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» во время прохождения колонны по Красной площади в столице. Народная акция проходит сегодня, 9 мая, в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

may9.ru Бессмертный полк

Российский лидер присоединился к шествию с портретом своего отца — Владимира Путина, который воевал на фронте во время Великой Отечественной войны.

Владимир Спиридонович Путин был призван в РККА в 1939 году и проходил службу в Севастополе, в отряде подводных лодок, был матросом. Когда началась война у него была бронь, освобождающая от призыва, поскольку он работал на военном заводе имени Егорова. Однако, Владимир Путин в самом начале войны вступил ВКП (б) и написал заявление с просьбой отправить его в действующую армию.

Сперва он нес службу в диверсионном отряде НКВД, который забрасывался в тыл противника. В какой-то момент отряд был разгромлен, и оставшиеся в живых, в числе которых был Путин, были отправлены на переформирование.

После переформирования Путин стал бойцом 330-го стрелкового полка 86-й дивизии РККА, воевал, защищая Невский пятачок, был тяжело ранен в голень в ноябре 41-го года.

Стоит отметить, что в прошлом году Путин также принимал участие в акции «Бессмертный полк».