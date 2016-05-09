Калуга, 9 мая, 2016, 15:51 — ИА Регнум. 42 тысячи калужан и гостей областного центра приняли сегодня, 9 мая участие в праздничном шествии по случаю 71 годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Одну из колонн возглавили участники Всероссийской акции «Бессмертный полк».

ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка» в Калуге. 9 мая 2016 года

Как заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM координатор проекта акции «Бессмертный полк» в Калуге Александр Марин, предварительно в этом году в шествии «Бессмертного полка» приняли участие порядка 7 тысячи человек. В прошлом году в акции было зарегистрировано около 4 тысяч человек.

На площади Победы состоялся парад военнослужащих калужского гарнизона и прошел митинг по случаю 71 годовщины великой Победы. Руководители области и города, ветераны войны и труженики тыла, представители «Бессмертного полка» возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны боевые действия на территории Калужского края начались 2 октября 1941 года и завершились 17 сентября 1943 года. Они длились 715 дней. Война затронула каждый дом, судьбу каждого жителя Калужской области. Из области ушло на фронт почти 180 тысяч человек и менее 40 тысяч вернулись домой. Во второй половине октября оказалась оккупирована территория Калужской области. На территории области действовали около 100 партизанских отрядов. Высокое звание Героя Советского Союза присвоено более 200 калужанам.

В сентябре 1943 года Калужская область окончательно была освобождена от захватчиков.

За годы Великой Отечественной войны из Калужского края было призвано на фронт 175 464 человека. В период войны погибло 80 100 воинов-калужан и 56 000 пропало без вести. Домой с войны не возвратилось 78% от отправленных на фронт призывников. На Калужской земле нашли свой последний приют более 250 тысяч красноармейцев.