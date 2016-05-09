Калининград, 9 мая, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Марш «Бессмертного полка» в Калининграде, собравший свыше 30 тысяч человек, пожалуй, затмил военный парад Победы. Корреспондент ИА REGNUM сообщает подробности.

91-летний ветеран Виктор Кузьмич Дёмин, впервые после перестройки пришедший на парад Победы

Первый ветеран, кого я встретил, подходя к площади Победы, оказался своего рода уникальным. 25 сентября 2015 года Виктору Кузьмичу Дёмину исполнилось 90 лет, а он, оказывается, впервые после развала Советского Союза решил посмотреть парад Победы.

«Конечно, когда я работал — до 1985 года — всегда был на парадах, но затем перестал ходить. В этом году мне пошёл 91-й год, я и подумал — когда ещё побуду на трибуне», — сказал ветеран.

Виктора Кузьмича катит на коляске его сын Юрий — также уже ветеран, только Афганской войны. Дёмин-младший служил сапёром, пройдя по минным полям Афгана больше 2 тыс. километров.

Ещё из «неожиданных» гостей, кого я встретил, — экс-главком Военно-морским флотом России Виктор Чирков («бывшим» главнокомандующий стал менее месяца назад по состоянию здоровья).

«Почему для парада Победы выбрали именно Калининград?» — спрашиваю у адмирала, одетого в цивильный костюм с георгиевской лентой на лацкане. Чирков улыбается: «Поехал сюда, потому что мне нравится Калининград. Я же командовал здесь Балтийским флотом».

В Калининград на парад Победы приехал экс-главком ВМФ России Виктор Чирков. На снимке он обнимает бывшего командира 14-й эскадры подводных лодок Балтфлота Николая Хромова

Нынешний командующий Балтфлотом вице-адмирал Виктор Кравчук, приветствуя парад, сказал как отрезал:

«Современная военно-политическая обстановка характеризуется нестабильностью, ростом напряжённости и попытками переписать историю Второй и Великой Отечественной войн. Учитывая уроки, мы должны напомнить народам мира святую правду о нашей Победе, какой ценой она была завоёвана советским народом».

Сегодня по площади Победы прошли свыше 1500 военных флота и сотрудников силовых ведомств, а также современная боевая техника — от танка-легенды Т-34, штурмовавшего Кёнигсберг 71 год назад, до впечатляющих по размерам береговых противокорабельных комплексов «Редут» (про которые один из силовиков, стоящий в оцеплении, искренне сказал: «О, какие «дуры!»).

По площади Победы в Калининграде своим ходом прошёл легендарный танк Т-34 — участник штурма Кёнигсберга

Впервые зрители увидели зенитные пушечно-ракетные комплексы ближнего действия «Панцирь-С1», недавно поступившие на вооружение флота. Это штука сбивает цели (от ракет до самолёта противника), летящие на высоте от 5 метров до 15 тысяч метров.

Но красота и сила военного парада померкла перед маршем «Бессмертного полка», который, по словам координатора Василия Кучера, собрал в центре города более 30 тысяч человек. Нескончаемый поток людей заполнил площадь Победы и Гвардейский проспект. Скажу откровенно, когда полк приблизился ко мне, то я не смог сдерживать слёз. Это было нечто метафизическое, когда на тебя одновременно смотрели живые люди — потомки героев и солдаты с портретов.

Внучка и правнуки гвардии сержанта Георгия Юразова, павшего при обороне Сталинграда

Остаётся только сожалеть, что организаторы парада после его окончания тут же «распустили» ветеранов и вообще гостей, будто «Бессмертный полк» — это какое-то вторичное мероприятие. Когда полк приблизился к главной трибуне, там находилось не более десятка человек. Среди них — епископ Балтийский Серафим, который, не выдержав, спустился вниз и начал осенять проходящих. К нему бежали дети с портретами прадедов в руках, и он всех благословлял…

Епископ Балтийский Серафим благословляет «Бессмертный полк» в Калининграде

На этом фоне совершенно дико смотрелась излишняя резвость персонала, пытавшегося перед идущим «Бессмертным полком» сворачивать ковровые дорожки, по которым минутами ранее шагал губернатор. К счастью, «сворачивателей» осадили.

Уважаемые организаторы, прошу вас сделать выводы к 9 мая 2017 года.