Таллин, 9 мая, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Сегодня, 9 мая, ориентировочно в 13:00 по таллинскому времени (13:00 по Москве) в столице Эстонии задержан организатор шествия «Бессмертный полк-Таллин» Дмитрий Линтер. Об этом сообщил эстонский юрист, занимающийся правовыми вопросами организации марша Сергей Середенко на своей странице в Facebook. Линтер был задержан лицами, которыми назвали себя представителями полиции, однако контактные лица в полиции об аресте ничего не знают.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

«Связался с «контактным лицом» в полиции старшим комиссаром Сергеем Пищевым. Тот не в курсе того, что Линтер задержан» — сообщил Середенко: «Больше того — полиция не в курсе (перезвонил мне через четверть часа)». По словам Середенко, если Линтера не отпустят до 17:00 по таллинскому времени, то шествие «Бессмертный полк-Таллин» не состоится, так как Линтер заявлен единственным организатором, а проводить собрание без организатора нельзя. В настоящий момент Середенко находится в полиции с выяснением обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на 18:00 9 мая запланирован первый в столице Эстонии марш участников акции «Бессмертный полк-Таллин», конечный пункт которого — Военное кладбище. Участники марша возложат цветы к памятнику «Бронзовый солдат». Ранее, в 17:00 пройдет марш «Бессмертный полк» в Силламяэ (северо-восточная Эстония). Торжественные марши колонн с фотографиями родственников-участников ВОВ пройдут также в Нарве, Кохтла-Ярве и Йыхви. Традиционно массовое посещение братских могил красноармецев, погибших при освобождении Эстонии от немецко-фашистских войск, пройдет в Тарту, Пярну и других городах и населенных пунктах Эстонии. В Нарве и Кохтла-Ярве также пройдут праздничные концерты.