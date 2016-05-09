Москва, 9 мая, 2016, 16:14 — ИА Регнум. На Поклонной горе москвичи встречают 71-ую годовщину Победы над фашистскими захватчиками. Для собравшихся выступил симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Также посетителей, а их тысячи, ждут выступления дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Поклонная гора

Еще утром 9 мая торжества на Поклонной собрали такое количество москвичей и гостей столицы, что возникало ощущение будто «яблоку негде упасть», а полиции пришлось разграничить место празднований на отдельные площадки. Однако посетители продолжали и продолжают пребывать для участия в праздничных мероприятиях.

Вечером всех ждет большой праздничный концерт, кульминацией которого станет акция «Свет памяти». По замыслу организаторов, она станет символом особого подвига советских солдат, сражавшихся с фашистскими захватчиками.

Перед началом «Света», зрителям раздадут 12 000 интерактивных браслетов, которые будут синхронно менять цвет параллельно с 14-метровой конструкцией, символизирующей цветок и вечный огонь. Световое шоу будет сопровождаться чтением стихов и фронтовых писем.

Организаторы уточнили, что светящаяся конструкция, установленная на входной площади парка, зажжется вечером в День Победы. Форма конструкции объединяет образы огня и цветка — символов вечной памяти о подвигах войны и радости победы. Пылая изнутри, цветок-факел будет менять цвет от кроваво-красного к белому, а затем золотому, напоминая тем самым о вечной скорби по погибшим в сражениях и о радости и гордости за подвиги наших дедов, подаривших всему миру свободу от фашизма.

Завершатся торжества торжественным артиллерийским залпом из 18 пушек ЗИС-3, а также большим праздничным салютом.