Вильнюс, 9 мая, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Линас Линкявичюс сегодня, 9 мая, в Вильнюсе на встрече с делегацией Парламентской ассамблеи НАТО обсудил проблемы безопасности в Балтийском регионе и представил цели Литвы на приближающемся саммите НАТО в Варшаве 8−9 июля, сообщили ИА REGNUM в МИД Литвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шпроты

Посетившая Литву делегация подкомитета по вопросам будущих возможностей безопасности и обороны Комитета Парламентской Ассамблеи НАТО по безопасности и обороне состоит из представителей парламентов Франции, Хорватии, Италии, Испании, Португалии, Норвегии, Польши, Эстонии и Турции.

Цель визита — поближе познакомиться с ситуацией безопасности в государствах Прибалтики, приоритетами обороны края, внедрением гарантийных мер НАТО в Литве и другими вопросами политики безопасности и обороны.

Министр подчеркнул, что на саммите НАТО в Варшаве он надеется на решения, которые бы «укрепили восточное крыло Альянса».

«Прибалтийским странам необходимо ясное видимое и ощутимое присутствие союзников. Одновременно Литва солидаризуется с союзниками, которые сталкиваются с угрозами с Юга. Необходимо сохранить полный кругозор безопасности — НАТО должен быть способен отразить все угрозы, откуда бы они ни возникли», — сказал Линкявичюс.

Он также выразил желание Литвы продолжать санкционную политику по отношению к России.

«Нельзя попустительствовать и возвращаться к обычным отношениям с Россией, пока последняя не начнет уважать международные права и выполнять свои обязанности. Пока что нет альтернативы Минским договоренностям. Для Украины жизненно важна помощь стран Запада, поэтому необходимо сохранять последовательную и твердую позицию в отношении России продолжать оказывать Украине всяческую поддержку», — сказал он.