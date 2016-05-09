Ярославль, 9 мая, 2016, 15:33 — ИА Регнум. С десяти утра ярославцы начали собираться на шествие «Бессмертного полка». На Первомайский бульвар и Волжскую набережную многие пришли семьями. В руках у людей плакаты и фотографии своих предков. Некоторые признаются: рук не хватает, чтобы пронести в рядах «Бессмертного полка» всех родственников, кто воевал на фронтах, работал в тылу, чья память и подвиг должны быть увековечены.

Алексей Яковлев ИА REGNUM

«Идем мы сегодня впервые. У нас с внучкой — портреты моего папы, ее прадеда, и отец мужа. Сейчас брат придет, сестру встречу — много нас пойдет. Но рук все равно не хватает — у мамы, вот, было два брата, они погибли в первые дни войны», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница Ярославля Зинаида Золотова.

Отец Зинаиды Зотовой прошел всю войну, служил в авиации — стрелком-радистом. Начал воевать 1 июля 1941 года, закончил 16 апреля 1945-го по причине тяжелого ранения.

«Кенигсберг, Пулковские высоты, Питер, блокада, Дорога жизни — всю войну отлетал стрелком-радистом. Он 1922 года рождения — таких из тысячи выжило только 3 человека. И он выжил. Три раза погибал его экипаж — а он оставался в живых. В начале войны получил сильную контузию, в конце — тяжелейшее ранение в результате бомбежки их аэродрома. Отец моего мужа был механиком на корабле. Они оба вернулись живыми, но ушли рано, один в 60 лет, другой в 72 года», — пояснила Зинаида Золотова.

Семья Калачёвых-Жаровых приехали в Ярославль из подмосковного Королева — специально на шествие «Бессмертного полка», в рядах которого они несли портреты своих родителей. Семья военного, в Ярославле они прожили последние десять лет службы отца, здесь учились в 49 школе. Сюда же приезжают и на шествие каждый год.

«Наши родители оба воевали, для них это был святой праздник, они всегда его отмечали, и мы продолжаем эту традицию. Оба служили по линии авиации. Папа был летчиком на дальнем бомбардировщике, имел 83 боевых вылета, несколько раз был ранен. Мама — в ПВО, в батальоне ВНОС (войска воздушного наблюдения, оповещения и связи, — прим. ред). Радистка была, оповещала о приближении вражеских самолетов. Под Сталинградом воевала, попала туда 18-летней девчонкой. Мечтала, чтобы убило, но только не покалечило — она рассказывала, что все девчонки очень боялись, что калеками останутся», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM семья Калачёвых.

Акция «Бессмертный полк» в этом году стала самой массовой со дня первого её проведения. По оценке корреспондента ИА REGNUM, принявшего участие в акции, в колонне «Бессмертного полка» прошло около 15 тысяч человек.