Воронеж, 9 мая, 2016, 15:32 — ИА Регнум. В Воронеже праздничные мероприятия, посвященные 71-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начались с парада войск Воронежского гарнизона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, в параде приняли участие около двух тысяч военных.

Каширская Марина ИА REGNUM День Победы в Воронеже

Павел Ищенко ИА REGNUM Парад Победы, Воронеж

Началось мероприятие с выноса государственного флага Российской Федерации и Знамени Победы. Перед выстроенными войсками и зрителями стяги пронесла знаменная группа, состоящая из отличников учебы и строевой подготовки роты почетного караула Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. Затем военных поприветствовали принимавший парад генерал-майор Сергей Кузовлев и командующий парадом генерал-майор Игорь Красин.

Мимо трибуны с почетными гостями прошествовали парадные расчеты и прошла военная техника — бронетранспортеры, военные машины, системы залпового огня.

Павел Ищенко ИА REGNUM Парад Победы, Воронеж

После парада по центральной улице города прошел «Бессмертный полк». Акция завершилась флешмобом «Алая память Победы».

Также 9 мая в городе проходят концерты, спортивные соревнования, выставки, общегородской пленэр «Победа в наших палитрах!» и выставка — ретро-автомобилей. Около памятника фронтовому почтальону разместилась выставка книг о войне, у Центрального телеграфа проходит караоке-марафон «Я — помню!», на Советской площади прошла программа «Планета мирного детства».

Каширская Марина ИА REGNUM День Победы в Воронеже

На Адмиралтейской площади проходит рок-фестиваль «Победа», а затем пройдет VI Международный фестиваль огненных искусств «Огни Победы». Завершатся праздничные мероприятия в 22:00 салютом, который будут запускать с дамбы Чернавского моста.