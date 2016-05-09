Лондон, 9 мая, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продемонстрировали небольшой рост на фоне отставки министра нефти Саудовской Аравии. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Сегодня фьючерсы на североморскую нефть марки Brent подорожали до $46,06 за баррель. По данным аналитиков Bloomberg причиной рост цен стало решение короля Саудовской Аравии уволить министра нефти Али ан-Нуайма. Также свою роль сыграли лесные пожары на западе Канады, в районе основных месторождений нефти в этой стране.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азис Аль Сауд отправил в отставку министра нефти ан-Нуайма, который занимал этот пост более 20 лет. Увольнение произведено в рамках масштабной перестановки в правительстве королевства.

Более того, само министерство нефти Саудовской Аравии было упразднено. Вместе него образовано министерство энергетики, промышленности и минеральных ресурсов. Это ведомство возглавит глава крупнейшей в Саудовской Аравии нефтяной компании Saudi Aramco Халид Абдульазиз Аль-Фалих.