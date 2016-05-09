Калуга, 9 мая, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Фестиваль солдатской каши с участием кафе и ресторанов города состоялся сегодня, 9 мая в Калуге.

kaluganews.ru солдтаская каша

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, калужане и гости областного центра помимо традиционной гречневой каши с тушенкой смогли бесплатно отведать блюда армейского меню, приготовленные лучшими поварами Калуги сразу по 18 рецептам.

Впервые фестиваль солдатской каши состоялся в Калуге в прошлом году, Теперь его сделали постоянным атрибутом празднования Дня Победы. Дегустация каш прошла на свежем воздухе Театральной площади.

Полевую кухню с дегустацией солдатской каши развернули по традиции и на площади Победы. В прошлом году здесь более тысячи калужан смогли попробовать главное солдатское блюдо. От любителей каш не было отбоя и в этом году.

В рамках празднования Дня победы Калуге состоялся также хоровой фестиваль «Мы за мир!» с участием вокальных коллективов детских школ искусств и Центра дополнительного образования детей «Созвездие». В исполнении 450 самодеятельных артистов прозвучали песни военных и послевоенных лет. Для любителей народной песни дал концерт народный коллектив «Калужская тальянка».

Как обычно, 9 мая в Калуге прошла весенняя легкоатлетическая эстафета, посвященная Победе в Великой Отечественной войне на приз городского головы города Калуги. В Центральном парке культуры и отдыха состоялся концерт победителей городского конкурса патриотической песни.

Завершится празднование на площади Старый торг фейерверком. Он прогремит после завершения концерта «Песни нашей Победы».

Кстати, в период праздничных мероприятий больше тысячи полицейских поддерживают правопорядок в Калуге.