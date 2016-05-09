Санкт-Петербург, 9 мая, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Огромная петербургская колонна всероссийской акции «Бессмертный полк» прошла уже более половины маршрута от площади Восстания по Невскому проспекту и подошла к Садовой улице и Гостиному Двору, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM «Бессмертный полк» на Невском проспекте

Колонная из десятков тысяч людей с портретами своих близких — фронтовиков и тружеников тыла — двигается под приветственные крики собравшихся на тротуарах Невского проспекта. Многие люди, даже без штендеров с портретами в руках, присоединяются к колонне «Бессмертного полка».

Люди скандируют «Слава воинам-победителям!», «Россия», «Ура!», «Победа!», поют песни «Катюша», «День Победы» и другие.

Со всех окон, балконов и тротуаров по ходу движения колонну «Бессмертного полка» снимают на фото и видео и приветствуют радостными криками. Настроение у людей праздничное и счастливое.