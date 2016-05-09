Горно-Алтайск, 9 мая, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Около 5 тысяч человек пришли сегодня в горно-алтайский Парк Победы для того, чтобы принять участие в праздничном митинге, посвященном 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, перед началом торжественных мероприятий прошел «Бессмертный полк», в котором свыше тысячи горно-алтайцев пронесли портреты своих предков, который принимали участие в войне, и не дожили до этого дня.

Александр Тырышкин День Победы в Горно-Алтайске, 9 мая 2016 года

Митинг открыла первый вице-премьер Республики Алтай Наталья Екеева. Она рассказала, что на фронт с Ойротии (так тогда назывался регион) ушли более 40 тыс. человек, и почти половина из них не вернулась с войны. Около 7 тыс. были награждены в годы войны за отвагу и мужества, в том числе 25 стали Героями Советского Союза, а один — полным кавалером Ордена Славы. Сейчас в живых остались 111 участников войны, 577 вдов участников войны, 1 873 труженика тыла. «Наша задача — сделать все возможное, чтобы они были социально защищены», — сказала Екеева.

«Не смогли победить тогда, не смогут и сейчас, — сказала первый вице-премьер. — Никакие санкции, никакие информационные войны не смогут победить такую великую многонациональную страну, как Россия!».

«Бессмертный полк символизирует нашу мощь и героизм, — сказал, в свою очередь, спикер Госсобрания Иван Белеков. — Подвиг наших отцов и дедов, сестер и матерей и в боях, и в трудовых буднях потрясли весь мир. И сегодня он содрогается от того, какая сила таится в российском народе. Глядя на «Бессмертный полк», еще раз ощущаешь силу великой России, которая испокон веков всегда стояла насмерть за свободу, за каждую пядь родной земли».

Он напомнил, что в этом году регион отмечает 260-летие добровольного вхождения алтайского народа в состав России. «Мы можем с гордостью заявить, что и наш многонациональный народ Алтая всегда вносил и будет вносить свою лепту в укрепление могущества нашей великой страны. Дорогие фронтовики, живите как можно дольше! Вы нам очень нужны, потому что вы и есть наша Родина, которую мы любим и перед которой мы преклоняемся, перед которой мы в вечном долгу», — добавил спикер.

В годы войны с территории Ойротской автономной области (так тогда называлась Республика Алтай) на фронт ушли 42 268 мужчин и женщин, и почти половина из них не вернулась с войны. 6 555 призванных с Ойротии воинов были награждены в годы войны за отвагу и мужества, в том числе 25 стали Героями Советского Союза, а один — полным кавалером Ордена Славы.

Большой вклад в Победу внесли и оставшиеся в тылу. Алтай — аграрный регион, и в военные он также специализировался на сельском хозяйстве. За годы Великой Отечественной войны труженики Ойротской автономной области сдали в фонд обороны 2 637 тыс. пудов зерна, 8,2 тыс. пудов животного масла, 108 тыс. пудов кож, более 187 тыс. овчин, 1 360 тыс. пудов мяса, почти 750 тыс. ц. молока, 99 тыс. пудов шерсти, десятки тысяч килограммов пантов, лекарственных трав и много другой продукции.

В 1941 году в спешном порядке здесь был развернута работа на руднике в Акташе, где добывали ртуть. Несмотря на тяжелейшие условия труда, уже в феврале 1942 года план по добыче ртути был перевыполнен на 66%, в марте — на 250%, а увеличенный апрельский — на 185%. К апрелю 1944 года в рудоуправлении работало 328 рабочих и специалистов, в этот период уже работала обогатительная фабрика производительностью 40 тонн руды в сутки.