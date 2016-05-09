Рязань, 9 мая, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В День Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Рязани в объединенных «Параде победителей» и шествии «Бессмертного полка приняли участие, по предварительным данным, более 30 тысяч человек. Как сообщил ИА REGNUM один из организаторов акции Никита Кузьмин, в городе отмечается увеличение количества участников средних лет.

Фото пресс-службы правительства Рязанской области

«В Рязани примерно 50% участников — молодежь. Остальные участники — люди среднего возраста и пенсионеры. В шествии принимали участие разные люди, начиная от родителей с детьми в колясках, и заканчивая теми, чьи родители воевали во время Великой Отечественной войны. Люди проходили в строю с портретами своих героев с осознанием того, зачем они пришли. Естественно, люди очень серьезно относятся к представлению своих предков, и очень трогательно видеть, что люди помнят», — рассказал Никита Кузьмин.

Шествие началось около 10:40 утра. Колонны прошли от памятника Надежде Чумаковой до Соборной площади, где продолжили народные гуляния. Здесь рязанцы могут принять участие в военно-исторической реконструкции, увидеть выступления танцевальных и музыкальных ансамблей, а также постановку студенческого театра «Переход» и выставку военно техники. Кроме того, на площади организованы «Кинотеатр Победы» и поэтические чтения.

ИА REGNUM отмечает, что шествие «Бессмертного полка» проходит 9 мая практически во всех городах России, также присоединились к акции и многие зарубежные города.