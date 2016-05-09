Алма-Ата, Казахстан, 9 мая, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Низкое свинцовое небо. Капли дождя стекают по гранитным лицам Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой — памятникам двум самым знаменитым дочерям казахского народа, погибшим в огне Великой войны. На часах 8.30 утра. Колонна «Бессмертного полка» у подножия монумента практически полностью сформирована. Организаторы акции ровняют шеренги, раздают указания.

Руслан Бахтигареев ИА REGNUM Бессмертный полк, Алма-Ата

— Слава ветеранам Великой Отечественной войны! — раздается из толпы мужской голос.

— Вечная слава героям! Ура! — нестройно подхватывает «Бессмертный полк».

— Слава воинам-победителям! — продолжает мужчина.

— Ура! — уже более слаженно отзываются люди.

— Слава независимому Казахстану! — кричит какая-то женщина.

Небольшая пауза, и люди подхватывают новый лозунг.

Дождь становится сильней. Над «Бессмертным полком» в едином порыве салютом раскрываются тысячи зонтов.

«Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят», — это вдоль колонны проезжает внедорожник, на крыше которого установлены мощные колонки.

И тут же люди нестройным хором начинают подпевать:

«Как много их, друзей хороших,

Лежать осталось в темноте,

У незнакомого поселка,

На безымянной высоте»…

На часах 8.45. Больше медлить нельзя. Людям надо пройти почти полтора километра от памятника Алие Молдагуловой и Маншук Маметовой на площади Астаны до парка имени 28 Гвардейцев-Панфиловцев. Из колонок на джипе полились первые аккорды бессмертного хита «Катюша». Колонна трогается. Во главе «Бессмертного полка» едет БТР, на котором установлены флаг Казахстана, копия Знамени Победы и Знамя «Бессмертного полка», за ним шагают курсанты с флагами, портретами ветеранов и полотном с надписью «Бессмертный полк». За курсантами идут люди, держа в руках портреты тех, кто уже никогда не сможет возложить цветы к Вечному огню, тех, кто отдал свои жизни за Великую Победу.

В строю «Бессмертного полка» Айгуль Байкадамова — внучка генерала Ивана Панфилова.

«Очень важно, что «Бессмертный полк» в этом году проходит в рамках 75-летия Московской битвы и 75-летия формирования Панфиловской дивизии, которые связаны международной акцией «Нас миллионы панфиловцев». Мы несем штандарт этой акции, знамена 316-й стрелковой дивизии, сформированной в Алма-Ате и переименованной впоследствии в Восьмую гвардейскую Панфиловскую дивизию. В строю идут потомки панфиловцев, юные панфиловцы Казахстанско-российской гимназии имени Ивана Панфилова», — рассказывает Айгуль журналистам.

На груди людей приколоты ленты. И традиционные георгиевские, и небесно-голубые в цвет государственного флага с национальным орнаментом — внедренные национал-патриотами и ставшие внезапно популярными среди казахского населения. Но георгиевских ленточек все же больше.

Цвет лент уже долгое время не дает покоя разного рода популистам. Каждый год в канун 9 мая в социальных сетях Казахстана из-за них вспыхивают нешуточные ссоры. В 2015 году активисты написали письмо на имя акима (мэра) Алма-Аты с требованием совсем запретить золотисто-черную ленту, заменив ее на сине-желтую. Представитель протестного движения Ботагоз Зарыкханкызы в эфире казахской редакции радио «Свобода» тогда назвала золотисто-черную ленточку «символом колонизации Казахстана во времена царской России».

В этом году ажиотажа вокруг георгиевской ленты было гораздо меньше. А вот людей, вставших в строй «Бессмертного полка» — больше почти в два раза. По подсчетам организаторов, сегодня в акции приняли участие около 18 тысяч человек, а в прошлом году их было чуть меньше 10 тысяч.

«Бессмертный полк» двигался по улице Толе-би, которая в советские годы носила название Комсомольская. К слову, оба названия улицы до сих пор широко используются горожанами.

Движение полка затруднял БТР во главе колонны — то и дело у него возникали неполадки, однако никакого роптания не было. Люди шли с улыбками, пели песни военных лет, скандировали лозунги. Дойдя до проспекта Достык (переводится с казахского — Дружба), колонна повернула в сторону парка имени 28 Гвардейцев-Панфиловцев.

… У Вечного огня, где должна была состояться основаная церемония, царило нечто невообразимое. Море людей с зонтами, глубокие лужи. Ситуацию усугубляло и то, что «Бессмертный полк», растянувшийся на ширину алма-атинских улиц, при входе в парк должен был ужаться в несколько раз: кордон, повсеместно расставленные ограждения. Началась давка. Но людям хватило выдержки и терпения не доводить ситуацию до конфликта.

Пройти через плотный строй сомкнувшихся спин было физически нереально. А попасть туда, где должны были пройти главные мероприятия, необходимо. В одном углу в ограждениях имелась небольшая щель. Но ее охранял полицейский.

— Куда? — окрикнул он.

— Туда! — ответил я.

— Туда — в обход. Отсюда нельзя! — отвернулся он, показывая, что разговор окончен.

— Мне надо! Я журналист! — не терял я надежды.

— Журналист? С какого издания? — полицейский опять повернулся лицом.

— С российского. Информационное агентство REGNUM! — пришлось перейти на крик, потому что в этот момент грянул Марш Славянки.

— С российского? Ну ладно. Проходи. Только быстро! — пропуская меня прокричал сержант.

А потом, когда я поравнялся с ним, добавил: «Хорошо напиши только. Пусть в России знают, что мы тоже празднуем 9 мая. Что мы помним и чтим подвиг советского народа, подвиг наших дедов и отцов!».

Я пообещал.

А у Вечного огня уже разворачивалось основное действо. Появился аким (мэр) города Бауыржан Байбек.

«Мы видим, что даже природа скорбит с нами о тех наших отцах и дедах, которые отдали свои жизни и пролили кровь за наш мирный Казахстан. Долг каждого казахстанца, особенно молодых, помнить о том героизме, который показали нам наши отцы и деда. Мы должны беречь мир, согласие, стабильность. Это те ценности, которые позволяют нам, нашим детям, внукам спокойно жить, не боясь, что завтра кто-то уйдет и не вернется домой. Не проливать кровь. Я думаю, что в мирное время надо бороться за это. И мы, я думаю, счастливое поколение. За 25 лет наша страна достигла небывалых успехов. Благодаря политике нашего президента у нас нет врагов, у нас описаны границы. Со всеми соседями Казахстан имеет дружественные отношения, и это надо беречь. Поэтому хочу от всех алма-атинцев поблагодарить наших ветеранов. Мы счастливы, что те, кто сегодня рядом с нами, еще живы и показывают пример своим трудом, своим отношением. Сегодня созданы все условия, и в городе мы уделяем большое внимание ветеранам по поручению президента. Поэтому желаю вам здоровья, счастья, чтобы все будущие поколения жили в мире и согласии. Чтобы в нашем священном Казахстане всегда были мир и стабильность. Огромное вам спасибо от всех горожан за то, что вы есть, за то, что вы с нами. Будьте долго-долго. Показывайте нам пример. Мы в огромном долгу перед вами!» — поздравил Бауыржан Байбек собравшихся с праздником.

После приветственной речи акима состоялось возложение цветов к Вечному огню. Затем аким в сопровождении охраны, держа под руку одного из ветеранов, отправился в другой конец парка, где стояли палатки с полевой кухней.

Их было три. Первая — для акима и его приближенных, в том числе и нескольких ветеранов. Вторая — для высших офицеров, куда вход тоже был закрыт для посторонних. И третья — для ветеранов и их сопровождающих. Туда можно было спокойно попасть.

Картина, открывавшаяся взору в третьей палатке, мягко говоря, удручала. Длинные столы, на которых сиротливо на расстоянии полуметра друг от друга были расставлены пластмассовые тарелки со снедью: тарелка с 5−6 кружками колбасы и кусочками сыра, затем тарелка с несколькими кусками хлеба, а после тарелка с небольшой горстью печенья, затем снова тарелка с колбасой и сыром и так далее. Напитков на столе не было. Соки в пластиковые стаканчики ветеранам разливали волонтеры, которых явно было недостаточно. Из-за этого главным гостям сегодняшнего праздника приходилось жевать бутерброды всухомятку.

Не выдержав этого печального зрелища я поспешил ретироваться. В ушах все еще звучали слова акима, что ветеранам уделяется большое внимание по поручению президента…

Стыдно было смотреть ветеранам в глаза. Стыд усугублялся тем, что в прошлые годы мне по долгу службы приходилось бывать в палатках, предназначенных для руководства города. Поверьте на слово, там ассортимент блюд был гораздо шире.

Да, безусловно, всем ветеранам города в преддверии праздника была оказана материальная помощь. Алма-атинские ветераны на 9 мая получили по 150 тысяч тенге (30 тыс. руб.), блокадники и узники фашизма, а также вдовы погибших — по 30 тысяч тенге (6 тыс. руб.).

Кстати, сумма выплат ветеранам — величина тоже относительная, поскольку в разных регионах Казахстана она разная. Ветеранам Астаны должны были выплатить по 1 млн тенге (200 тыс. руб.), в Усть-Каменогорске ветеранам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к 9 мая пообещали выдать единовременную матпомощь в размере 500 тыс. тенге (100 тыс. руб.), в Кустанайской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях — по 150 тыс. тенге, в Павлодаре — 150 тыс. тенге. Всего в местных бюджетах для оказания ветеранам единовременной материальной помощи предусмотрено 2,6 млрд тенге (520 млн руб.).

Отметим также, что по предварительным подсчетам организаторов акции «Бессмертный полк», участие в ней в Казахстане должны были принять порядка 45 тысяч человек. Сама же акция должна была пройти в 15 регионах страны. Однако еще вчера вечером в социальных сетях появилась информация, что в некоторых городах республики шествие «Бессмертного полка» было отменено, так как власти опасаются, что акция может спровоцировать беспорядки. Причины для таких опасений у властей имеются. Ведь только недавно по стране прокатилась волна акций протеста против предоставления земельных участков в аренду иностранцам на длительный срок. Народное возмущение пошло на спад только после того, как президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил мораторий на введение некоторых поправок в земельное законодательство страны, вызвавших наибольшую критику со стороны общественности.

Однако, как сообщают казахстанские СМИ, во многих городах Казахстана акция «Бессмертный полк» все же состоялась.

Так, в Чимкенте шествие было запланировано на 9 мая, однако 4 мая городская администрация отменила проведение акции. Тем не менее, жители города провели ее 8 мая.

В Актау сегодня в строй «Бессмертного полка» встали порядка 2,5 тысяч человек.

Не остались в стороне и жители Астаны, Кокчетава, Кзыл-Орды. Хоть и небольшую дистанцию, но «Бессмертный полк» прошел и в Уральске.

Беспорядков нигде не было. Даже в Кзыл-Орде и Уральске, где еще не так давно бушевали земельные митинги, все прошло спокойно, из чего можно сделать вывод, что опасения властей были беспочвенны. Земля — землей, а память о Великой Отечественной войне священна.