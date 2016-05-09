Оренбург, 9 мая, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Межрегиональная общественная организация «Отцы и дети» (г. Оренбург) в эти майские дни, по традиции, чествует ветеранов войны. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель этой организации Марина Крылова, «наша главная задача — обеспечить преемственность поколений. Отмечу, что поддержка ветеранов — это наша добрая воля, гражданский долг. Я, как предприниматель, мои коллеги вкладываем в подобные проекты личные средства, и считаем, что делаем правильное и нужное дело. Каждый год, накануне Дня Победы, мы посещаем ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда, помогаем, дарим подарки. Ветераны должны знать, что о них помнят и чтят их подвиг. У нас давние и теплые отношения с Героем Советского Союза Николаем Андреевичем Рощиным, с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Григорьевичем Синюковым. Это наши земляки — оренбуржцы. А 12 мая мы организуем для ветеранов дружеское чаепитие и концерт. Лично мне тема войны очень близка. Мой дед — Губанов Ефим Андрианович, родные дядя и тетя воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Мама — ветеран труда, труженица тыла — с десяти лет работала на военном заводе, имеет много наград. У моего мужа дед — кавалер трех орденов Красной Звезды. Это поистине всенародный праздник! И не только дань памяти, но и гражданская позиция в наше непростое время»!

Межрегиональная общественная организация «Отцы и дети», Оренбург «Поддержка ветеранов — это наша добрая воля, гражданский долг»

Межрегиональная общественная организация «Отцы и дети» была создана в Оренбурге в 2011 году. Цель организации — оказание помощи неполным семьям, где единственным родителем является отец. Ведь в таких случаях семья испытывает особые сложности, прежде всего, психологического характера. В то же время, все внимание общества и действующие социальные программы ориентированы, в основном, на матерей-одиночек.

Межрегиональная общественная организация «Отцы и дети», Оренбург Забота о ветеранах

«После Великой Отечественной войны было очень много сирот, неполных семей. И не только тех, кто потеряли отца, но и остались без матери. Сейчас — мирное время, но проблемы детей, растущих без матерей, есть. Задача нашей организации — сохранение семейных ценностей, преемственности поколений, защита интересов отцовства. профилактика здорового образа жизни, снижение количества разводов, насилия в семьях, социального сиротства. К примеру, в Оренбурге тему отцов-одиночек до нас вообще никто не поднимал. Позиция такая: «Раз это мужчина — пусть зарабатывает. Какая еще помощь?»! Но ведь дело не только в деньгах. Таким неполным семьям часто нужнее психологические и юридические консультации. Мы все говорим о роли отца в семье, о мужчине-защитнике Отечества. А у нас даже статуса «отец-одиночка» в законодательстве нет. Мы стремимся в своей деятельности укрепить авторитет мужчин, поддержать их равное право на участие в воспитании ребенка. Мы регулярно проводим в Оренбурге «День отца», раз в год у нас проходит крупное мероприятие — «Преемственность поколений», участвуем в акции «Крепкая семья-крепкая Россия», организуем чествование трудовых династий, фотовыставки, конкурсы. Проводим семинары на тему «Секреты семейной жизни», «Профилактика курения алкоголизма и наркомании». А в планах у нас — организация Форума «Роль мужчины как отца, в семье и в обществе». подчеркнула глава организации «Отцы и дети».

Работа с ветеранами, причем, не только в преддверие праздников выделена в общественной организации «Отцы и дети» в отдельное направление. «Я сама вышла из семьи ветеранов Великой Отечественной войны и труда. Жена офицера в отставке. И уверена, что заботиться о ветеранах надо не только в особые, памятные даты, но и повседневно. В процессе своей деятельности мы четко поняли, что инициатива из народа, такая, как наша, без поддержки сверху, в том числе, и финансовой, — дело очень сложное. Но меня и моих соратников объединяют благородные задачи. Одна из них — помочь воспитать поколение, которое в трудный час, как и наши деды, сможет защитить Отечество и проявить мужество», отметила Марина Крылова.