ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад Победы в Ставрополе
Ставрополь, 9 мая, 2016, 15:09 — ИА Регнум. 9 мая в Ставрополе и Пятигорске прошли Парады Победы. В Ставрополе парад по грандиозности не уступал юбилейному, прошедшему на 70-летие Победы. По центральной площади прошли более 1 тыс. военных и 61 различные виды военной техники, передает корреспондент ИА REGNUM.
Парадом Победы в Ставрополе командовал заместитель командующего 49-й общевойсковой армией генерал-майор Дмитрий Пятунин, принимал — командующий 49-й общевойсковой армией генерал-майор Сергей Севрюков.
Колонны различных военных войск пронесли перед трибунами Знамя Победы, штандарты фронтов Великой Отечественной войны, знамена воинских частей, освобождавших Ставрополь от фашистов в январе 1943 года.
По площади проследовала колонна военной техники. На грузовых автомобилях проехали 15 автомобилей с живыми инсталляциями с участием людей. Каждая из них ознаменовала вехи военных действий, причем, не только на Кавказе. Ставропольцы освобождали Москву и Европу, дошли до Берлина, участвовали в водружении знамени Победы над рейстагом.
В параде участвовали и самолеты, первый из которых пронес над городом Знамя Победы.