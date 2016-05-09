Ставрополь, 9 мая, 2016, 15:09 — ИА Регнум. 9 мая в Ставрополе и Пятигорске прошли Парады Победы. В Ставрополе парад по грандиозности не уступал юбилейному, прошедшему на 70-летие Победы. По центральной площади прошли более 1 тыс. военных и 61 различные виды военной техники, передает корреспондент ИА REGNUM.

Виктория Ивановская ИА REGNUM В Ставрополе прошел Парад Победы, в честь 71-летия Победы в Великой отечественной войне

Виктория Ивановская ИА REGNUM В Ставрополе прошел Парад Победы, в честь 71-летия Победы в Великой отечественной войне

Виктория Ивановская ИА REGNUM Тысячи жителей и гостей краевой столицы прибыли на Парад. На трибунах почетные места были выделены ветеранам

Парадом Победы в Ставрополе командовал заместитель командующего 49-й общевойсковой армией генерал-майор Дмитрий Пятунин, принимал — командующий 49-й общевойсковой армией генерал-майор Сергей Севрюков.

Колонны различных военных войск пронесли перед трибунами Знамя Победы, штандарты фронтов Великой Отечественной войны, знамена воинских частей, освобождавших Ставрополь от фашистов в январе 1943 года.

Виктория Ивановская ИА REGNUM

По площади проследовала колонна военной техники. На грузовых автомобилях проехали 15 автомобилей с живыми инсталляциями с участием людей. Каждая из них ознаменовала вехи военных действий, причем, не только на Кавказе. Ставропольцы освобождали Москву и Европу, дошли до Берлина, участвовали в водружении знамени Победы над рейстагом.

Виктория Ивановская ИА REGNUM В военном Параде в Ставрополе участвовала и авиация. В небе пролетели пять лёгких самолетов авиаклубов края, первый из которых пронёс над городом Знамя Победы.

В параде участвовали и самолеты, первый из которых пронес над городом Знамя Победы.