Самара, 9 мая, 2016, 15:01 — ИА Регнум. С портретами близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, работавших в тылу, мимо зрительских трибун, где уже собралось около 30 тыс. человек, прошел «Бесмертный полк», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

st.volga.news «Бессмертный полк» в Самаре, 9 мая 2016 год

На трибунах многие не могли сдержать слез. Губернатор Николай Меркушкин шел с портретом своего дяди майора — участника Великой Отечественной войны, спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов нес фотографии отца и тестя. Колонна «Бессмертного полка», по признанию участников этой патриотической акции, станет самым ярким событием 2016 года.

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