Ярославль, 9 мая, 2016, 15:01 — ИА Регнум. В Ярославле прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Яковлев ИА REGNUM

В начале дня на Воинском мемориальном кладбище Ярославля состоялся митинг и официальная церемония возложения венков. Вместе с руководством региона дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны отдала прославленная ярославна, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Основное празднование развернулось на Советской площади. Открылось оно традиционно торжественным шествием Ярославского территориального гарнизона.

Как отметил в своей приветственной речи губернатор Ярославской области Сергей Ястребов, на фронтах Великой Отечественной войны сражались более полумиллиона ярославцев, более 200 тысяч погибли.

«Боевыми орденами и медалями награждены тысячи уроженцев Ярославской области, — сказал Сергей Ястребов. — Двести двадцать из них удостоены почетного звания Героя Советского Союза. Свыше тридцати стали полными кавалерами солдатского ордена Славы», — сообщил Сергей Ястребов.

После прохождения колонн военнослужащих и военной техники на Советской площади началось театрализованное представление «Песни, с которыми мы победили». Свое творчество на суд зрителей представили коллективы города под руководством народного артиста России Валерия Кириллова.