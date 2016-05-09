Москва, 9 мая, 2016, 14:54 — ИА Регнум. В Москве собрались сотни тысяч человек для участия в акции «Бессмертный полк». Официальный старт акции запланирован на 15:00, однако люди уже начали движение по Тверской, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Знамя Победы

Среди собравшихся замечено огромное число семей с детьми. Люди несут фотографии, исполняют песни военных лет, стараются попасть в объективы камер, чтобы показать фотографию своего родственника-ветерана. Отметим, что среди транспарантов не только фотографии героев-участников Великой Отечественной войны, но замечены и снимки ветеранов в форме времен Первой Мировой войны. Как отмечают родные этих военных, они, уже стариками, попали на Отечественную войну 1941−1945 гг. На некоторых снимках изображены совсем юные лица. Тем не менее эти 16-ти и 18-ти летние юноши и девушки уходили на фронт.

На улицах центра Москвы дежурят волонтеры, которые координируют движение шествия. Порядок обеспечивают сотрудники полиции. Некоторые центральные станции метро ограничены для входа пассажиров.

Напомним, в 2015 году акция «Бессмертный полк» собрала порядка 1 млн человек.