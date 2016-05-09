Грозный, 9 мая, 2016, 14:48 — ИА Регнум. В Чечне в преддверии Дня Победы состоялось вручение премий ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам фронтовиков. С участниками войны и тружениками тыла встретился глава республики Рамзан Кадыров, сообщили ИА REGNUM 9 мая в пресс-службе главы и правительства региона. На открытом воздухе были накрыты столы, разведены костры, ветеранов встречала молодежь в солдатской форме, что придавало встрече атмосферу военных лет.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Больше никода!

После поздравления ветеранов руководитель республики объявил им о решении Аймани Кадыровой — президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — вручить премии по 300 тысяч рублей 29 ветеранам, защищавшим Грозный и подступы к нему от фашистов.

Еще 20 ветеранов Великой Отечественной войны получили премии по 250 тысяч рублей. Денежной премией также награждены и труженики тыла. По решению президента фонда Совету ветеранов подарили автомобиль «Toyota Camri».

В честь Дня Победы также были вручены сертификаты на приобретение жилья по 1,080 млн рублей четырем вдовам участников войны.